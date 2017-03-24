不想變胖請跟她吃 林心如不藏私揭瘦身菜單
林心如今年一月產下愛女，至今約莫兩個月就恢復往昔纖細身材，昨早搭機從北京返台被問及瘦身秘訣，她不藏私大方公開一整天的菜單，不過重點是少吃油膩。
林心如產後復工，亮相時身材呈現火辣S形曲線，被大讚與少女毫無差異，至於是否有獨門瘦身秘笈?林心如表示因為要哺乳，產後並未認真減肥，除了三餐清淡不吃油膩食物之外，就是減少外食機率和多喝水，此外更公開私房菜單，早餐會喝兩包滴雞精搭配薑末炒蛋及杜仲湯，中餐則是燙豬頸肉或蒸魚，加上三分之一碗五穀飯和燙青菜，晚餐則是烤羊排或煎牛排搭配燙青菜，下午則是以兩顆拳頭大的水果裹腹，但對於減肥她也不諱言是條漫漫長路。
對於老公霍建華趕拍《如懿傳》，讓兩夫妻分隔兩地聚少離多，林心如透露其實不會太寂寞，因為生產期間老公都有來陪產，每逢生日或過年也都會返台，現在每個月也會抽空三四天陪她和女兒，將丈夫與父親的角色扮演得相當好。
(中時電子報)
關鍵字：林心如
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