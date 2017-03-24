小龍女再報警抓母！吳綺莉女發文疑洩心境
港星吳綺莉生下與成龍的女兒「小龍女」吳卓林後，獨自撫養女兒長大，多年來吳綺莉與吳卓林相依為命，吳卓林2015年曾向學校舉報被母毆傷，母女關係一度冷冰，直到小龍女回家，母女才恢復感情，不過吳卓林傳昨（23日）又再報警，事件引發外界關注，而事前她則疑在IG洩心境。
小龍女疑似大義滅親，報警稱被人以言語恐嚇，隨後吳綺莉遭香港警方調查，吳綺莉戴上口罩、眉頭深鎖，配合警方調查。而吳綺莉被致電詢問，低調不多做回應。不過吳卓林在事件爆發前，曾在IG分享一張身穿「Never liked you anyway.」（無論如何也不喜歡你）字樣的衣服，近期更鮮少看到母女合照。
吳卓林兩年前曾向學校舉報遭家暴，警方進吳綺莉家搜查，發現少量疑似大麻毒品，當時吳綺莉聲明沒打女兒也沒藏毒，最後母女經多時才恢復感情，如今又再傳出小龍女報警抓母，母女間感情再度成為關注焦點。
(中時電子報)
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