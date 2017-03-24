友善耕作種好茶！坪林茶農復育台灣藍鵲

黃柏鈞與12名茶農契作以友善方式生產，帶著台灣藍鵲茶到日本九州參展，透過茶葉保護台灣藍鵲的故事，讓日本人聽了也感動。（新北市農業局提供）

大自然生態都要好好保護！為了保護坪林水源地跟台灣藍鵲的生長環境，黃柏鈞與12名茶農契作，以友善方式生產。在農業局輔導下，帶著台灣藍鵲茶到日本九州參展，透過茶葉保護台灣藍鵲的故事，讓日本人聽了也感動。

日本豐州市過去曾是東方白鸛的重要棲息地，後來因過度使用農藥及棲地遭破壞而消失。為了重新找回東方白鸛，號召當地村民用友善耕作的方式種稻，生產出來的米就叫做東方白鸛米，不但找回了白鸛棲地，也振興了當地經濟。

原本在中華民國野鳥學會服務的黃柏鈞，受到這個案例啟發，5年前開始與坪林茶農契作，現在已經跟12位茶農合作，在17塊土地以友善耕作的方式種茶，生產的茶葉就以台灣藍鵲茶品牌，透過市集與網路口耳相傳銷售。黃柏鈞還特別在每一盒茶蓋上茶農的姓名，讓消費者看了安心，也讓茶農覺得光榮。

黃柏鈞把這個計畫稱為「流域收復行動」，將契作的茶園當作點，未來逐步連成線，就可以變成永續生產的環境面。照顧到茶農生計，保育了台灣藍鵲，也保護了大台北水源地。

黃柏鈞表示，台灣藍鵲又名長尾山娘，是台灣特有種，喜好群居個性不怕人，在坪林、石碇、平溪等區都可看見蹤影。這次帶著台灣藍鵲茶跟日本消費者分享，聽到東方白鸛與台灣藍鵲的故事，加上手工繪製的包裝，讓日本消費者都非常感興趣，頻頻詢問要怎麼買得到。

農業局表示，新北市推動333茶清方案，從茶園生產管理、製作流程到上市前檢驗，層層把關檢驗合格才可以上市。這次帶著新北好茶到日本九州行銷，日本也對新北好茶安心、安全的要求印象深刻。透過協助品牌行銷方式，鼓勵友善耕作農友拓增銷售通路。

(中時電子報)