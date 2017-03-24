越野機車闖自然保留區   警依違反文資法送辦

進入火炎山自然保留區須經主管機關同意，違者將觸犯文資法，可處3萬至15萬罰鍰。(江詩筑翻攝)

越野機車騎士囂張騎到火炎山自然保留區內，將影片全程po網外還嗆警，保七總隊今依法送辦。(警方提供)

騎越野機車擅闖火炎山自然保留區，破壞自然景觀，將影片全程po外，還留言嗆警「沒攔到嗎」，囂張行徑惹眾怒。保七總隊第五大隊日前接獲檢舉，將揪團的台中市陳姓男子及4名車友通知到案後，依違反文化資產保存法函送苗栗地檢署偵辦，最低可處三萬以上、十五萬以下罰鍰。

陳姓男子涉嫌於今年1月4日透過網路社群平台，公然貼文號召社團同好，8日一起騎越野機車進入火炎山自然保留區內，破壞自然保留區自然狀態；經林務局新竹林區管理處護管員發現後，報由保安警察第七總隊第五大隊偵辦。

保七總隊第五大隊表示，位於苗栗三義的火炎山，是台灣南、北氣候的分水嶺，因大安溪溪水的切割，加上侵蝕、崩塌作用，而形成壁立山峰、礫石層、卵石流、地下伏流等特殊地形景觀；為維護自然地質景觀及保育原生馬尾松植群，提供教學及學術研究之用，政府已於1986年6月公告成為「火炎山自然保留區」，非經主管機關許可，不得任意進入其區域。

陳姓男子因看上火炎山壁立的山峰及一洩而下的卵石流，在網路社群平台上，公然號召越野機車同好，約定於1月8日前往火炎山自然保留區騎乘越野機車尋求刺激，並邀集來自新北市的林姓、杜姓、曾姓男子及住台中的外籍人士，合計5人，且為避免被登山客及巡守隊發現報警，約定要在早上6點進入。

事後，陳姓男子囂張將全程騎乘越野機車的影片，張貼在社群平台上，並留言「我有叫警察到出口攔截......沒遇到嗎？」顯見陳姓男子等人，明知擅闖自然保留區騎乘越野機車，係違法行為。

保七總隊第五大隊調查發現，陳男等5人騎乘5輛越野機車，進入火炎山自然保留區第3條沖蝕溝，沿著沖蝕溝中的卵石流往上騎，沿途破壞卵石流的自然狀態，且機車之機油外漏，油漬亦汙染沖蝕溝之卵石，業已造成自然保留區環境生態之破壞。

5人到案後看到警方出示的相片資料，均坦承確實是他們無誤，不過卻辯稱，不知道自然保留區要申請核准才能進入；且陳姓男子，對於留言所稱「我有叫警察到出口攔截......沒遇到嗎？」，則辯稱是與朋友開玩笑的。

由於陳姓男子等人行為，已違反《文化資產保存法》第86條第1項，自然保留區禁止改變或破壞其原有自然狀態，全案偵詢後，依違反文化資產保存法移送台灣苗栗地方法院檢察署偵辦。

保七總隊第五大隊同時呼籲，自然保留區係依據《文化資產保存法》所公告劃定，屬於法定區域，依法禁止改變或破壞其原有狀態，且保留區設立是為保護特有生態系、保護瀕臨絕種之生物或地質地形景觀、保存基因庫、提供生態研究場所等，非經主管機關許可，不得任意進入其區域。而未經主管機關許可，任意進入自然保留區者，可處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

任意改變自然保留區或破壞其原有自然狀態者，可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以上二千萬元以下罰金，籲請民眾不要觸法。

(中時)