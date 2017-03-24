同婚釋憲案 憲法法庭開庭言詞辯論

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同婚釋憲案，大法官今天上午9時開憲法法庭進行言詞辯論，目前由審判長許宗力說明流程。

這起釋憲案源於同志運動者祁家威與男伴到台北市萬華區戶政事務所登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞，祁家威認為民法第4編親屬第2章婚姻規定有違憲之虞，聲請釋憲。

此外，台北市政府民政局為關心同志權益，對現行民法親屬編等相關法令規定，也聲請大法官解釋。1060324

(中央社)