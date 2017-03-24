咳血暴瘦胸痛 10人有9人自認罹肺癌

出現咳血、暴瘦、胸痛等症狀，10人有9人以為自己罹患肺癌，醫師蘇維鈞表示，不少人其實只是肺結核，但因症狀和肺癌太像，加上對肺結核不熟悉，即便確診仍質疑醫師診斷錯誤。

今天是世界結核病日，根據疾管署統計，每年約新增1萬多名結核病患，其中超過600人死亡，高居法定傳染病之冠。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事、台北榮總呼吸感染免疫科主任蘇維鈞今天受訪時表示，結核病主要由飛沫及空氣傳染，例如傳染性肺結核病人咳嗽打噴嚏時，被含有結核菌感染到，結核菌可能就會長期潛存在體內伺機發病。

感染後到發病前的這期間稱為「潛伏結核感染」，蘇維鈞解釋，潛伏感染者一生有5至10%機率發病，感染後第一年的發病機率最大，初期症狀包括咳個不停，甚至咳痰、咳血、胸痛，還會食慾變差、體重減輕，午後容易發燒、晚上盜汗等。

不過，因結核病症狀和肺癌實在太像，前來求診的患者中，「10個有9個以為自己得肺癌」，就連已經確診為肺結核，患者仍堅信是診斷錯誤，甚至在診間大發雷霆，認為肺結核早已是過時的疾病。

肺癌、肺結核怎麼分辨？蘇維鈞說，兩者同樣都會咳血、體重減輕、胃口變差，但因肺結核是細菌感染，容易反覆發燒，肺癌倒比較少見；另外，肺結核、肺癌雖然都會咳嗽，但肺結核患者會咳得比較嚴重。

蘇維鈞指出，如確診肺結核發病卻不治療，細菌會在體內繼續滋生，慢慢竄進血液、肝臟、骨頭等器官，越多器官受到細菌感染，治癒的機會也就隨之降低，更重要的是會傳染給身旁最親密的家人、朋友。

疾管署日前宣布，今年起將擴大免費潛伏結核感染診斷及治療服務對象，首波優先針對2015年約1.5萬名、30歲以上接觸者，如民眾接獲通知抽血檢驗且確定為潛伏結核感染者，可馬上接受為期3個月的給藥治療，防止發病。1060324

(中央社)