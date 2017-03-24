超狂數據伴冗長比賽時間 本季觀察重點

我要評比

中華職棒2017年開打專題（中央社記者林宏翰台北24日電）中華職業棒球大聯盟球季開打，歷經上一季「打者年」產出多項「超狂」打擊數據、寫下歷年最長3小時27分比賽時間，本季用球係數調整、聯盟提多項加速措施，後續效應值得觀察。

世界棒球經典賽期間，美國職業棒球大聯盟賽揚獎投手普萊斯（David Price）在社群網站推特發了1則動態，驚呼中華隊有季賽4成02打擊率、30支全壘打、109分打點超狂數據打者。

Lamigo桃猿隊球員王柏融赴日打交流賽，單季200安、4成14打擊率，也在比賽開打前就吸引日本媒體目光。

中職打者進步多，或投手質量待加強，還是用球彈性、球棒材質與好球帶等問題，去年一直是球迷與媒體熱門話題。

去年240場比賽共603支全壘打、場均2.51支是歷年第一，相較於西元2015年429支、場均1.79支及2014年209支、場均0.87支有大幅成長。

去年也是聯盟史上第一次出現4成打擊率，「四割男」一次有3人，包括王柏融、中信兄弟隊球員蔣智賢與Lamigo桃猿隊球員林泓育。史上第一次單季有3名30轟以上打者蔣智賢、中信兄弟隊球員林智勝與富邦悍將隊員高國輝；首見單季9名20轟以上打者。

全聯盟平均打擊率3成08是歷年第一，投手防禦率5成95也是歷年最慘。

去年平均每場3小時27分比賽時間是歷年第一，與10年前相比，2006年每場平均3小時01分，多了26分鐘，職棒元年1990年平均每場2小時46分是歷年最快。

一般認為，台灣打者已在國際賽證明實力，進步是不爭的事實，但投手水準未必如季賽成績呈現的那樣不堪，有球員說，「一顆球（彈性係數）就可能改變戰局」。

中職今年官方比賽用球與上季型號一樣是「華櫻990」，前中職秘書長朱康震曾表示，今年會嚴格檢驗恢復係數，朝中間值0.560接近；中職去年用球恢復係數達0.576。

官辦熱身賽已使用新一批用球，打者感受沒明顯改變，開季後用球效應待觀察。

此外，比賽開打前，聯盟公布總教練會議決議多項加速比賽節奏措施，包括攻守交替時要求球員全力衝刺、換局時間2分鐘等。1060324

(中央社)