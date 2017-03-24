臺灣參加多明尼加聖多明哥國際綜合商展

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中華民國應多明尼加聖多明哥商會(CCPSD)邀請為貴賓展覽國，參加商會16至18日舉辦的「2017年多明尼加聖多明哥國際綜合商展」。

商展旨在協助廠商媒合商機，促進經貿投資及技術交流合作。

15日進行大會及臺灣館開幕剪綵儀式，多國政要及企業各界菁英雲集，其中包括副總統費南德茲夫人（Magarita Cedeno de Fernandez）等政府高層、各公協會及業界代表。

主辦單位另邀請孟加拉諾貝爾和平獎得主尤努斯(Muhammad Yunus)於展覽期間進行一場專題演講，介紹窮人銀行微型貸款的觀念，及如何成功扭轉全球1億窮人的命運，提供多國各界參考。

前述商展計有臺灣36家廠商報名參展，主要展出項目包括各式安全器材、資通訊及網路監控設備、太陽能發電設備及LED燈、汽機車零配件、紡織及鞋類材料、美容用品及鋁門窗與衛浴設備等臺灣精品，商品種類豐富，出席的多國貴賓及旅多臺商均對展館設計典雅大方及展出商品之精緻多元，留下深刻印象。

本次商展開幕剪綵晚會及展期3天共有逾8500人次參觀及與參展廠商進行貿易洽談會，各項活動及貿洽會皆順利圓滿，深獲廠商好評，成果豐碩。1060324

(中央社)