嘉義有感地震 民眾：感覺跳了一下

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嘉義地區今天凌晨1時9分發生芮氏規模4.1地震，嘉義市震度3級；有民眾表示，感到地面跳了一下，隨即窗戶玻璃嘎嘎作響，所幸地動時間不長。

據中央氣象局地震測報資料，地震震央在嘉義市政府南偏東方8.2公里，也就是嘉義縣中埔鄉一帶，地震深度6.3公里。

各地最大震度為：嘉義市3級、雲林四湖2級、嘉義草山、台南楠西1級。

有民眾半夜被地震驚醒，也有夜貓子被突如其來的搖晃嚇了一跳。

一名住在老式木造房子的居民表示，地震發生時，感覺地面跳了一下，隨即窗戶玻璃嘎嘎作響、地面左右搖晃，當他正在考慮要不要逃到屋外時，地震就停了。

嘉義市政府消防局在地震後，馬上出動6車、12人外出查報災情，所幸無災情傳出。1060324

(中央社)