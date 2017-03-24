韓美聯合軍演關鍵決斷24日落幕

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南韓軍方人士今天表示，代號為「關鍵決斷」（Key Resolve）的韓美聯合軍事演習今天落幕，各參演國家的兵力將先後離韓返國。

南韓聯合新聞通訊社報導，今年有1.3萬名美軍參加「關鍵決斷」演習，另有英國、澳大利亞、加拿大、丹麥、法國5國的少數兵力也參加了此次軍演。

代號為「鷂鷹」（Foal Eagle）的韓美聯合軍演目前仍在進行中，演習將持續至4月底，共有7000名美軍參演。

「關鍵決斷」於13日正式啟動。韓美兩國在此次演習中，運用「作戰計畫5015」。

據報導，「作戰計畫5015」的主要內容為，如果朝鮮半島出現緊急情況，韓美將精準地攻擊北韓核武及飛彈設施。

此次演習還運用「4D作戰概念」。「4D作戰概念」是韓美兩國旨在探測（Detect）、擾亂（Disrupt）、摧毀（Destroy）、防禦（Defense）北韓核武及飛彈的同盟反飛彈作戰理念。1060324

(中央社)