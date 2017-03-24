具惠善健康亮紅燈 退出新劇
南韓MBC電視台和演藝經紀公司YG娛樂今天透露，演員具惠善因健康問題，退出主演的MBC週末劇「你太過分了」。
南韓「亞洲經濟」報導，MBC週末劇「你太過分了」劇組負責人證實了該消息屬實。
劇組負責人表示，「對於具惠善退出該劇，我們深表惋惜。她完美詮釋劇中『鄭海棠』一角，受到觀眾們廣泛喜愛。期間，我們與具惠善方面舉行了多次會議，尋求能夠一同合作的方案。但最終考慮到具惠善的健康問題，最終決定退出該劇。」
具惠善所屬公司YG娛樂也發表聲明稱，因具惠善健康問題，退出MBC電視劇「你太過分了」演出。經醫院診斷，具惠善患有過敏性消化障礙，未來需進行長期治療，因此最後決定退出該劇。
「你太過分了」講述明星歌手「劉智娜」（嚴正花飾）與模仿歌手「鄭海棠」（具惠善飾）之間愛憎憐憫、錯綜複雜的人生故事，於每週六、週日播出。1060324
(中央社)
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