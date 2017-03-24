川普繼續嘴砲 稱自己直覺準
美國總統川普先前無憑無據地稱自己被時任總統的歐巴馬監聽，以及大選舞弊等而信用打折。但他在一個新的訪問裡硬?，稱「曾預測對一堆事」。
法新社報導，被追問到無端聲稱有300萬非法選民介入去年大選引發爭議及歐巴馬監聽他的電話時，川普都堅持自己的信用沒受損，並說：「我猜，我也不會差到哪裡去，因為我是總統，而你們不是。」
被問及從瑞典騷亂、英國脫歐、北約國家欠債等一連串爭議聲明時，川普在時代雜誌（Time magazine）今天刊出的一個訪問裡表示，他常預見一些隨後成真的事。
川普說：「我是個很直覺的人，但我的直覺最後都成真；我預測過很多事，有些沒多久就發生在你們面前。」
川普還為其最突兀的宣稱辯護。他月初爆料稱遭時任總統歐巴馬下令竊聽電話，但這項指控同遭共和與民主兩黨駁斥。
但曾任職川普交接團隊、現正領導對川普競選團隊與俄羅斯可能牽連的國會調查的眾議員努尼斯（Devin Nunes）昨天卻表示，川普的通訊資料可能在情報單位蒐集外國特務時遭截聽。
川普逮著機會說：「這代表我才是對的；當我說有竊聽時，是有所本的，因為你們也知道今天的竊聽已跟過去的不一樣，我是在做一個正確的描述，我所談的是關於監控這種事。」
川普並說：「我說完瑞典那件事後，每個人都罵我，結果隔天他們就出現大動亂，還死了人」、「英國脫歐，我完全說對了。」譯者：中央社陳亦偉）1060324
(中央社)
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