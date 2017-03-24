帶台灣檸檬進世界 雅茗天集團加契作採購

因應集團全球化佈局，用台灣檸檬調製茶飲 並以「快樂檸檬」品牌 ，成功在大陸及全球發展連鎖的雅茗天地集團，決定加碼擴大在台灣契作採購合約，並於今（24)日與永大食品及屏東檸檬農戶簽訂檸檬契作合作，除善盡企業社會責任，也展現力挺台農與「帶台灣檸檬進軍世界」的雄心。

雅茗天地集團創辦人吳伯超，軍旅退伍後創業，先將台灣珍珠奶茶成功打進香港市場，1996年再進軍大陸上海，並以「仙蹤林」品牌 成功發展連鎖。2006年吳伯超再創「快樂檸檬」品牌，用台灣檸檬為茶飲主要原料，再度成功發展連鎖， 同時在2014年返回台灣成功上櫃，成為觀光股的生力軍，目前在全世界有近700家連鎖門市。

憑藉著加速全球展店佈局，以及與茶飲外送電商平台深度合作，雅茗天地集團去年營收與獲利創歷史新高EPS 4.03元、年增67.2%，在觀光股連鎖餐飲集團中交出傲人成績單。也因受惠台灣檸檬的好味道，雅茗天地的業績才能逐年成長，故吳伯超決定加碼採購，希望進一步帶著台灣檸檬進軍國際。

雅茗從2012年起開始與永大食品緊密合作大量契作採購，目前已累積採購量共2,500噸的檸檬原汁，相當於7,500噸的檸檬鮮果。在2016年，雅茗-KY已進行檸檬契作面積約50公頃，產量約1,260噸，再製成約420噸檸檬原汁。

吳伯超表示，此次擴大檸檬契作簽約，是因應2017年Happy Lemon快樂檸檬全球快速展店計劃，將擴大檸檬契作面積至約90公頃，產量約1,800噸。雅茗與永大食品的商業合作模式為保證契作，在採構品質要求下，用合理的價格及營銷通路，讓農民有穩定的收益。

目前快樂檸檬在中國、美國、英國、加拿大、韓國、香港、菲律賓全球展店已超過700家，去年共銷售出約5761萬5738杯茶飲，相當於1172座聖母峰高度。吳伯超表示，屏東「優利卡」檸檬品質為檸檬中較為優異者，此品種容易開花結果，俗稱「四季檸檬」，又稱「綠翡翠」，風味獨特，香氣濃郁，酸味足，比起東南亞及中國所產之檸檬香氣更加強烈，並含豐富的維生素B1、B2、B6、維生素C、鈉、鉀、鈣、鎂、磷、鐵、鋅等，故稱為美容水果，這就是快樂檸檬的競爭利器。

(工商)