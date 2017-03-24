驚！糖尿病少量多餐 血糖反失控？死亡風險增近3成

糖尿病患者要控制體重遠比一般人來的困難，飲食若未加注意，很容易就造成血糖波動。（達志影像／shutterstock提供）

體重攸關人的身材與健康！可別為了減重而減了健康！逾百萬糖友血糖、BMI雙超標，屬於糖胖症一族。糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤醫師表示，糖尿病患者要控制體重遠比一般人來的困難，飲食若未加注意，很容易就造成血糖波動，加速大小血管病變發生風險。

台北市居家照護程涵宇營養師提醒，若糖尿病患採用一般人的減重方式，恐減重不成，血糖反失控！ 糖尿病患若想控糖、減重兩兼顧，日常飲食不能只有醣管理，更需要注意少油、少鹽、多纖的飲食原則。

據國健局統計，國內40歲以上糖尿病患者，7成有BMI過重及肥胖的問題 。蔡世澤醫師表示，糖尿病患者接受治療，特別是使用某些口服降糖藥或胰島素後，體重有可能較治療前增加。患者本來就體重過重的，往往因而裹足不前，如此一來，血糖便無法得到良好控制，這種兩難困境，醫病雙方都很頭痛。

畢竟體重若持續超標，將連帶影響控糖績效，中風、死亡率也要比體重正常者高出11%、27% 不等。蔡醫師提醒，糖胖病友「控糖、減重」應併行，應透過藥物選擇、搭配飲食、運動，才能做到最全面代謝控管。

一名65歲的女性患者，罹糖尿病20餘年，長期受肥胖問題所苦，聽到女兒近日因少量多餐一周瘦2公斤，便開始仿效，體重不減反增，更讓HbA1c飆升至10%。經詢問發現，她餐間都攝取吐司、蔬菜餅乾、豬肉乾等含鈉量（高鹽分）、含油量高、高碳水化合物的食物，難怪血糖、體重雙失控。

台北市居家照護程涵宇營養師指出，一般人確實能透過少量多餐，或不吃來達到減重的目的，但對於糖尿病患者而言，用藥不吃，很容易引起低血糖問題、又由於高達8成患者不知道每日營養攝取的限制量 ，萬一患者不懂得聰明選擇食物，少量多餐就很容易在無意間攝取過量，更會誤踏高糖、高鹽、多脂的飲食地雷，如此反為不美。

另外優質蛋白質的攝取，如:乳清蛋白也十分有幫助，有研究證實，依照營養攝取的專業設計，能有效幫助糖尿病患降低21%餐後血糖 ，減輕7.6公斤的體重

血糖的變化與飲食的份量及內容息息相關，程涵宇營養師表示，飲食中若能減少碳水化合物比例，增加優質蛋白質攝取量，可以幫助減少血糖變化的幅度，同時也能控制體重，更能有效降低因糖尿病所引起心血管併發症的發生風險。國際和台灣針對糖尿病患如何降低心血管疾病風險，提出「三少一多」少油、少鹽、少糖、多纖的營養原則及攝取量建議。

(中時電子報)