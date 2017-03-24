英國恐攻 台旅行社：未受影響

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英國國會外發生恐怖攻擊事件，觀光局昨日統計台灣旅行團在英國共6團177人均安，業者表示，行程不受影響，只有事發地點附近景點將作調整，目前未接獲旅客退團要求。

雄獅旅行社表示，雄獅目前有兩團在英國，都不在倫敦當地，行程照常進行，尚未接到未出發的旅客要求退團，由於事發地點位在英國國會大廈、西敏橋等著名景點，若英國政府在附近進行管制，接下來的行程將改為路過觀光方式，亦即不下車拍照。

康福旅行社目前有兩團在英國倫敦，總經理李季柏表示，所有團員均平安，原訂西敏寺景點取消參觀，由導遊與團員協調更換景點，其他行程不受影響，月底前康福沒有英國團要出發。

東南旅行社事發當時有一團在倫敦，結束市區觀光後才發生攻擊事件，全團均安。

(中時)