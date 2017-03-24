英國恐攻 台旅行社：未受影響
英國國會外發生恐怖攻擊事件，觀光局昨日統計台灣旅行團在英國共6團177人均安，業者表示，行程不受影響，只有事發地點附近景點將作調整，目前未接獲旅客退團要求。
雄獅旅行社表示，雄獅目前有兩團在英國，都不在倫敦當地，行程照常進行，尚未接到未出發的旅客要求退團，由於事發地點位在英國國會大廈、西敏橋等著名景點，若英國政府在附近進行管制，接下來的行程將改為路過觀光方式，亦即不下車拍照。
康福旅行社目前有兩團在英國倫敦，總經理李季柏表示，所有團員均平安，原訂西敏寺景點取消參觀，由導遊與團員協調更換景點，其他行程不受影響，月底前康福沒有英國團要出發。
東南旅行社事發當時有一團在倫敦，結束市區觀光後才發生攻擊事件，全團均安。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。