唐飛摔倒 晶華：非與辜成允同一樓梯

前行政院長唐飛前天晚上驚傳在台北晶華酒店樓梯摔傷，一度傳出與台泥集團前董事長辜成允跌倒處同一地點，晶華酒店澄清並非同一處樓梯，且唐飛跌倒後隨即起身自行走路，酒店經理經警衛通報後，現場上前表達關切，唐飛陪同人員表示無大礙並自行離去，飯店已加強警語提醒客人。

晶華酒店公關副總張筠表示，唐飛跌倒處為旋轉樓梯，和日前辜成允在宴會廳外跌倒處不同，自辜成允意外發生後，酒店已做好安檢，並在樓梯處加強警語，還有專人在大廳提醒客人留意腳步，宴會廳外樓梯已預訂3月底前安裝扶手。

張筠表示，酒店已與唐飛取得聯繫，將前往探視表達關切，並進行了解狀況以加強安全措施。

(中時)