同婚釋憲案 反同、挺同團體現場交鋒
司法院大法官會議今早針對民法限制同志婚姻是否違憲，召開憲法法庭進行辯論，反同、挺同團體一早聚集司法院大門前表達各自立場，聲請釋憲的同運人士祁家威，強調婚姻是長久的事，但對現行婚姻制度對同志是嚴重的差別待遇及歧視。另外，反同團體「護家盟」祕書長張守一則呼籲大法官拿出勇氣與風骨，當民族英雄，不要成為留下汙點的歷史罪人。
祁家威今早8時前就抵達司法院，他說自己為了今天已等了數十年，現行婚姻制度有如異性戀騎機車，可以騎很久，騎很遠，至於另訂專法對於同志，有如騎協力車，很累力不能騎很遠，也不能騎很久，現行婚姻制度對同志是嚴重的差別待遇及歧視。
護家盟對於今天的釋憲感到失望，祕書長張守一說，今天釋憲議題已經預設立場，釋憲流程 設計不公平也不公正，逾越大法官權限，且背離民意，呼籲大法官拿出勇氣與風骨，當民族英雄，不要成為留下汙點的歷史罪人。
張守一強調，為雙方提供法理見解的鑑定人，至少應該正反意見要勢均力敵，但遺憾的是，六位鑑定人沒有半個反對者，雖有三位提出一些異議，但仍是贊成專法，全有預設立場，其中有兩位鮮明，完全贊成同婚，意見一面倒。司法院既未公開徵求，亦未邀請護家盟方面代表，完全不公平。
張守一認為，同性婚姻並非世界潮流，行政院長林全說法違背事實，目前包括法國、羅馬尼亞、德國，甚至美國等國家都在反悔或翻案。
另挺同的「台大男同性戀社」等70多個學校性別社團代表，今早也赴司法院大門前聲援，他們手戴假手銬，手持標語，並高喊「緊綁手銬卅年，同志今天要釋憲」、「修改民法不能等，不要再有卅年」等口號，他們強調同志沒有結婚的權利，希望見證歷史的一刻。
(中時)
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