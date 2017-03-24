傳日將審核外國買家併東芝晶片事業交易
根據彭博，「日經新聞」（Nikkei）今天報導，日本政府將對東芝公司（Toshiba）半導體業務出售給外國買家的交易進行審核。
日經未引述消息來源報導，日本政府將會引用法律，對涉及到有潛在軍事用途技術的交易進行審核。
對於可能的中國大陸買家，日本政府尤其感到關切。
彭博昨天引述1名東芝主管報導，有約10個買家表達對東芝晶片事業感到興趣，目前這種情形沒有出現改變。
這名要求不具名的主管表示，消費電子製造商等客戶沒有購買興趣。有關台灣和大陸買家出價議購，在技術外流方面，可能遭不利地審核。
就資安觀點，東芝技術具有重要價值，日本政府將密切觀察東芝晶片事業的銷售交易。
東芝今天在東京股市早盤上漲11.1日圓報218.4日圓。（譯者：中央社徐睿承）1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。