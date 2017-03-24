傳日將審核外國買家併東芝晶片事業交易

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根據彭博，「日經新聞」（Nikkei）今天報導，日本政府將對東芝公司（Toshiba）半導體業務出售給外國買家的交易進行審核。

日經未引述消息來源報導，日本政府將會引用法律，對涉及到有潛在軍事用途技術的交易進行審核。

對於可能的中國大陸買家，日本政府尤其感到關切。

彭博昨天引述1名東芝主管報導，有約10個買家表達對東芝晶片事業感到興趣，目前這種情形沒有出現改變。

這名要求不具名的主管表示，消費電子製造商等客戶沒有購買興趣。有關台灣和大陸買家出價議購，在技術外流方面，可能遭不利地審核。

就資安觀點，東芝技術具有重要價值，日本政府將密切觀察東芝晶片事業的銷售交易。

東芝今天在東京股市早盤上漲11.1日圓報218.4日圓。（譯者：中央社徐睿承）1060324

(中央社)