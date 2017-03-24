停經過度期較憂鬱 有病史更要小心

研究顯示，進入停經過度期的女性較憂鬱。精神科專家表示，更年期情緒症狀與焦慮、憂鬱、經前症候群、產後憂鬱症等過去經驗有關，年輕時有症狀要更注意。

董氏基金會心理衛生中心提出一份發表於西元2016年12月的研究，以澳洲45至55歲參與「女性健康老化方案」中的438名女性為對象，探討自然老化及生殖老化對女性情緒的影響。結果發現，負面情緒和憂鬱症狀在「停經過渡期」最嚴重，「停經後期」的晚期最輕微。

台北長庚醫院一般精神科主治醫師劉嘉逸表示，女性荷爾蒙（雌激素）對女性身心有保護作用，能增進心情穩定度。但雌激素波動或下降時期，較易有焦慮、憂鬱或易怒等情緒變化，主要發生在生理期前、生產後及更年期。

更年期期間出現的身心不適，包括生理上會發熱、潮紅、盜汗、暈眩、黏膜乾燥、骨質疏鬆等，與情緒上可能焦慮、失眠、注意力不集中、疲累、記憶減退、情緒不穩、易怒、憂鬱等。

劉嘉逸說，更年期情緒症狀與個案過往焦慮、憂鬱、經前症候群、產後憂鬱症等過去史有關，年輕時有相關症狀者須更加注意。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，女性年齡增長也會帶來影響情緒因素，像是不再如以前這麼被需要、無存在價值感、空巢期或退休適應期產生的失落感、慢性疾病引起的身體不適，甚至罹患重大疾病的機率都隨著年齡增長而變高，容易產生更多的憂鬱情緒或憂鬱症傾向。

葉雅馨建議，女性可提前做好心理準備，瞭解更年期的相關現象並掌握自己的情緒，較能因應情緒化或淚點低的情況。

當發現看事情變得很極端、尖銳，或想要破口大罵時，可告訴自己這是更年期所伴隨的症狀，面對這些由生理引起的心理狀況，可積極找些適當的情緒舒緩或因應。

葉雅馨提醒，身旁有更年期女性的陪伴者，如果對方近日常有難以理解的反應、情緒波動很大，應給予更多的體恤，溫暖的支持並陪伴度過。1060324

(中央社)