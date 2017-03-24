不再擔心忠孝難兩全 軍官退役變黑手
投身軍旅10多年的軍官王聖仰在父親一場大病後體會到陪伴家人的無價，為讓工作更有彈性毅然退役，他退役前參加職訓並考取證照順利轉職成機械操作員，就近回家盡孝，不再擔心忠孝不能兩全。
34歲的王聖仰原本為減輕家裡經濟負擔，高中畢業後選讀軍校，開啟軍旅生活。過去10多年來，他從排長幹起一路當到作戰官，管理人數從數十人到上百人，在軍中適應良好。
不過，1年多前父親重病住院，讓王聖仰決定退役，「軍官每隔幾年就要輪調一次，想就近陪伴家人困難重重」，王聖仰從照顧臥病在床的父親過程中，體會到賺錢重要，但陪伴家人更重要，為有更多時間待在家人身邊，他選擇轉職。
王聖仰於是在退役前，參加勞動部高屏澎東分署舉辦的電腦輔助精密機械實務與應用班，學習一技之長，結訓前，他陸續考取立體製圖丙級、銑床丙級、車床丙級及機械加工乙級共4張證照，並參加高屏澎東分署舉辦的就業媒合活動，優異表現獲得台朔重工公司僱用，擔任機械技術操作員。
王聖仰說，轉職後，再也不用擔心輪調問題，能長期待在家人身邊，使工作與家庭生活取得平衡，人生更幸福。
他說，做出退役決定的當下就是在跟時間賽跑，為在受訓1800小時內將機械原理根基扎穩，他白天全神貫注學鉗工技能、累積實作經驗，晚上再動腦製作鋁合金材質的「蝙蝠俠」、「美國籃球隊」等創意機械加工作品，「陪伴家人時間無價」，這些付出都是值得的。1060324
(中央社)
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