陳水扁、蔡英文台獨 蔡正元：兩人都只剩一張嘴
有媒體評論，陳水扁是鯨吞台獨，而蔡英文是蠶食台獨，且認爲蔡英文更危險。但國民黨政策會執行長蔡正元認為，其實兩人都是「只剩一張嘴」的台獨。
陳水扁曾說過「我必須要坦誠，我不能夠騙自己，我也不能夠騙別人。我做不到，我就是做不到。在我的任期之內，要把我叫的國號改為台灣共和國，我做不到。我也相信，李登輝前總統在他的12年總統任期內，他也沒有做到；縱使今天總統給他做，他也做不到。」
而蔡英文完全執政後，可以宣布「台獨」，但她不敢，就搞去蔣化、去孫化，以及一中承諾書事件等動作。對此，新黨台北市議員陳彥伯批評這是民進黨執政後慣用的手法，當民進黨政府推動內部政策沒有成效，就來轉移焦點，搞一系列的「台獨」小動作。
蔡正元根據《聯合報》評論，蔡英文低調緩慢的台獨，比陳水扁的猛烈高調來的更危險！蔡正元認為，有多危險，要看兩岸和國際形勢，北京政府「反台獨」，不管是江澤民或胡錦濤時代，還是目前的做法，其實也都是，「只出一張嘴」的反台獨。
「台獨」只剩一張嘴，蔡英文玩起「急獨於內 緩獨於外」的把戲；「反台獨」只出一張嘴，北京也只玩起「雷聲大於外 雨點小於內」的遊戲。這些全都是「一張嘴」的功夫，也都是「無聊勝有聊」，那就看誰先戳破一張嘴！
(中時電子報)
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