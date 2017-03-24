「非洲野驢寶寶」如《史瑞克》劇情！和新室友成「麻吉」

非洲野驢寶寶「Nabil」有時也會像小孩子一樣調皮搗蛋。（台北市立動物園提供）

喜歡動畫《史瑞克》的朋友除喜歡「史瑞克」和「費歐娜公主」，對劇中忠心耿耿、雖脾氣有些古怪但生性幽默的「驢子」也一定不陌生！然你可知，其實動畫中的「驢子」角色原形可是「非洲野驢」呢！

台北市立動物園於去年10月2日出生的非洲野驢寶寶「Nabil」即將滿六個月大，出生滿月後頭好壯壯的「Nabil」即跟著媽媽「Gina」到戶外活動場適應環境，等確認環境安全之後，最重要的課題便是和同在戶外活動場生活的新室友-弓角羚羊們見面並熟悉彼此的存在。經過近5個月的磨合之後，「Nabil」總算破冰成功，現在已經能夠和弓角羚羊們和平相處。

為展現野外混群意象，動物園讓同樣生活在沙漠地區的弓角羚羊當非洲野驢室友（台北市立動物園提供）

非洲野驢為群居動物，為了讓牠們更貼近原本的生態習性，並提升空間利用效能，展現野外混群意象，動物園讓同樣生活在沙漠地區的弓角羚羊當非洲野驢室友。當「Nabil」出生後適應新環境時，為了降低媽媽「Gina」的緊張感，保育員讓原本一同生活的弓角羚羊暫時迴避，等到「Nabil」狀況穩定之後，再使出《各個擊破》的策略，讓「Nabil」逐一認識每隻弓角羚羊。

「Nabil」剛和弓角羚羊「菊美」見面時，在好奇心的驅使下，會主動靠近「菊美」，這時「菊美」就作勢低頭攻擊的樣子趕走牠，幾次之後「Nabil」便知道要和「菊美」保持安全距離。

「Nabil」有時也會像小孩子一樣調皮搗蛋，保育員就曾經觀察到「Nabil」有次偷偷摸摸地靠近弓角羚羊「蘭晴」，趁「蘭晴」不注意時抬起前腳踢了牠一下，然後一溜煙的跑掉，幸好「蘭晴」是位好好先生，既不生氣也不予理會，繼續悠閑自在地採食。相處的時間久了，「Nabil」和弓角羚羊們便習慣了彼此的存在，漸漸的也就如同在野外一般相處淡然了。

野生非洲野驢粗估在原棲地約只剩不及600頭，被IUCN自然生態保育聯盟列為極度瀕危Critically Endangered的物種。（台北市立動物園提供）

野生非洲野驢粗估在原棲地約只剩不及600頭，被IUCN自然生態保育聯盟列為極度瀕危Critically Endangered的物種。集中於歐洲、北美動物園內的域外族群也僅263頭，急需要更多的合作夥伴參與，增加非洲野驢的圈養族群數量。

「Nabil」的案例，代表已成功建立起亞洲新的非洲野驢繁殖族群，更是臺北市立動物園參與國際合作保育計畫重要的里程碑。

(中時電子報)