川普和卡車業會面 但網友都忙著惡搞這張照片

美國總統川普今和卡車業者會面時，試乘一台18輪的大卡車。(美聯社)

美國總統川普今和卡車業者會面時，試乘一台18輪的大卡車。(美聯社)

Nick Borgmann說川普在試圖讓變形金剛的柯博文再度偉大！(圖取自Nick Borgmann推特)

網友Jamelle Bouie說這台卡車就是美國。(圖取自Jamelle Bouie推特)

美國總統川普(Donald Trump)雖今天遭逢挫敗，共和黨內部因對健保改革方案意見分歧而延遲表決，但川普在這之前抽空在白宮停車場和美國大卡車司機和卡車運輸業高層會面，他不但興奮地爬上大卡車駕駛座，還按喇叭和假裝開卡車，馬上成為網友惡搞的目標。

根據法新社(AFP)報導，70歲、西裝筆挺的川普很開心的拉了喇叭鈴，然後假裝駕駛卡車，還做了很誇張的表情。他在和卡車業的會面中說：「沒有人比卡車司機更懂美國，你每天都可以看到卡車，在每座山丘、每座山谷都看得到，也看得到卡車製造出來的、必須要修補的路面凹洞。」

在會面中川普也不忘他的健保改革方案，他向與會的卡車業者表示很快就會撤銷和取代前任總統歐巴馬(Barack Obama)創立的健保了。川普也開玩笑的跟卡車業者等說，他沒有辦法和他們會面太久，因為他必須去確保票數，如果因一票而輸他就得怪卡車司機了。

川普在卡車上的畫面很快就被推特上的網友拿來惡搞，並且出現了#川普卡車(#TrumpTruck)的標籤。網友Jim說，我四歲的兒子在活動時坐卡車也有一樣的反應。網友((DeepStateSnap)))說：「伊凡卡你看....(發出假裝開卡車的聲音)」Nick Borgmann說：「川普想要讓變形金剛的柯博文(Optimus Prime)再度偉大！」Jamelle Bouie的玩笑恐怕最能為貼切，他說那台卡車就是美國。

(中時電子報)