細胞分裂隨機錯誤 為大多數癌症原因
癌症成因為何？1項今天發表的新研究顯示，細胞分裂時隨機出現錯誤，才是大多數腫瘤突變的原因，而非家庭病史或環境因素。
法新社報導，1個研究團隊2015年1月引領1項爭議性研究，表示DNA隨機突變，或說「運氣不好」，通常是癌症的成因。相同團隊今天又在「科學」（Science）期刊發表這份最新的報告。
這次，他們把根據DNA序列與流行病學資料建構的數學模型，擴大套用至69個國家。
美國約翰霍普金斯（Johns Hopkins）大學金墨爾癌症中心（Johns Hopkins Kimmel Cancer Center）盧特維格中心（Ludwig Center）聯合主任、報告共同執筆人沃格斯坦（Bert Vogelstein）在記者會中表示：「癌症出現的突變，有2/3是細胞分裂發生錯誤所造成。」
根據研究報告，環境是29%癌症出現突變的因素，遺傳則占5%。
沃格斯坦說，「1個完全正常的細胞在分裂的時候，都會出現好幾個錯誤，也就是突變」、「大多時候這些突變無害」。
他說：「那是一般情況，在我們的說法就是『運氣好』。但偶爾突變也會出現在癌症驅動基因上，那就是『運氣不好』了。」（譯者：中央社周莉芳）1060324
(中央社)
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