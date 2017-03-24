年金宣導公文惹議 林全：正面說明較好

我要評比

行政院長林全今天被問國教署發文各校協助推廣「不公義年金一定要改」是否妥當時表示，政策宣導正面說明較好，負面說明會造成社會更多爭議，不是好的政策說明方式。

教育部國民及學前教育署發出公文，行政院新聞傳播處請教育部及國教署推廣「不公義年金一定要改」政策溝通。

林全上午在立法院前受訪表示，沒注意到有這個公文，政府機關如果宣導這個政策，從正面說明會較好。

他說，負面說明或牽涉太多負面語言，往往造成社會更多爭議，不見得是好的政策說明方式。1060324

(中央社)