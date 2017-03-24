看到警察心虛撞前車 警逮毒蟲

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一名徐姓男子日前駕車行經五股區時，看到警察巡邏經過，疑心虛追撞前車。蘆洲警方上前關心時，徐男竟從副駕駛座離開，並丟棄安非他命。警方立即將男子逮捕。

蘆洲分局今天表示，更寮所所長徐子胤、警員陳俊杰、趙俊雄巡邏時經過五股區六號越堤道，見徐姓男子形跡可疑，於是要迴轉攔檢盤查。徐男疑似見警方迴轉後心虛緊張，追撞前車後保險桿。

員警從駕駛座車車窗示意徐男下車，詭異的是，徐男並未從駕駛座下車，而是先把副駕駛座友人推擠下車後，再從副駕駛座下車，並立即跑到車前。

徐男辯稱，朋友腳受傷，才這樣攙扶他下去。員警現場表示，「我就看到你走向車前時丟了1包安非他命（毛重0.34公克）、吸食器吸管，攙扶有人是這樣扶的？」立即上前逮捕徐男。

不料，徐男矢口否認，還以三字經辱罵，員警立即將其壓制在地，並在車上再查獲已使用過的安非他命吸食器玻璃球一支，副駕駛陳姓友人身上也查獲安非他命殘渣袋2個，全案帶回依法偵辦。1060324

(中央社)