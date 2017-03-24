平均月薪93K？羅智強：實質倒退17年

主計總處22日公布1月薪資與生產力統計，1月含固定月薪、獎金、紅利及加班費等，平均每位受雇員工可領到新台幣9萬3144元。民眾聞訊大呼「見鬼了」。圖為街頭上的上班族。（報系資料照 季志翔攝）

中時電子報23日報導，主計處公布1月薪資統計，1月含固定月薪、獎金、紅利及加班費等薪資，平均每位受雇員工可領到新台幣9萬3144元，民眾聞訊大呼「見鬼了」！前總統府副秘書長羅智強更說，這是用「美麗數字」掩蓋不堪事實，民眾實質薪資其實倒退17年。

行政院主計總處22日公布1月薪資與生產力統計，把年終及績效獎金計入，平均每位受雇員工可領到新台幣9萬3144元。使得1月總薪資（含經常性與非經常性薪資）平均為9萬3144元，較上月增95.16%。此舉被網友痛罵「見鬼了」，要政府再去修一次統計學外，更批評是「87政府」。

羅智強指出，這個「美麗數字」，其實掩蓋了另一個不堪的事實。事實上，扣除同期間消費者物價指數上漲的2.25%，台灣的實質經常性薪資比去年1月馬政府執政時，還減少0.86%，剩下3萬7632元，還不如2000年的國民黨執政最後一年的3萬8404元，形同倒退17年。

羅智強說，這才是，民進黨政府該注意的警訊。

(中時電子報)