平均月薪93K？羅智強：實質倒退17年
中時電子報23日報導，主計處公布1月薪資統計，1月含固定月薪、獎金、紅利及加班費等薪資，平均每位受雇員工可領到新台幣9萬3144元，民眾聞訊大呼「見鬼了」！前總統府副秘書長羅智強更說，這是用「美麗數字」掩蓋不堪事實，民眾實質薪資其實倒退17年。
行政院主計總處22日公布1月薪資與生產力統計，把年終及績效獎金計入，平均每位受雇員工可領到新台幣9萬3144元。使得1月總薪資（含經常性與非經常性薪資）平均為9萬3144元，較上月增95.16%。此舉被網友痛罵「見鬼了」，要政府再去修一次統計學外，更批評是「87政府」。
羅智強指出，這個「美麗數字」，其實掩蓋了另一個不堪的事實。事實上，扣除同期間消費者物價指數上漲的2.25%，台灣的實質經常性薪資比去年1月馬政府執政時，還減少0.86%，剩下3萬7632元，還不如2000年的國民黨執政最後一年的3萬8404元，形同倒退17年。
羅智強說，這才是，民進黨政府該注意的警訊。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。