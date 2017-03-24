《財星》全球50大領袖榜 蔡總統名列第八

《財星》雜誌最新全球50大領袖榜，台灣的蔡英文總統名列第八名。（圖/資料組圖）

著名的財經雜誌《財星》（Fortune），今日公布2017年最新全球50大影響力領袖榜單，令人意外的是，榜首不是川普（Donald Trump）、更非普丁（Vladimir Putin），而是率領芝加哥小熊隊（Chicago Cubs）打破百年魔咒封王的總經理西奧·艾普斯坦（Theo Epstein），榜眼則由大陸阿里巴巴總裁馬雲奪得，而我國現任元首蔡英文總統，則是名列第八，比德國鐵娘子梅克爾（Angela Merkel）排名還高。

據美國《財星》雜誌報導，最新全球50大最有影響力（或稱偉大）的領袖排行榜公布，令人驚訝的是，前十名中看不到歐巴馬（Barack Obama）、川普或普丁等常見的大國領袖，今年的榜首是由打破棒球百年魔咒、率領芝加哥小熊隊拿下世界大賽冠軍的總經理西奧·艾普斯坦奪得，除他以外，前五名的名單依序是：馬雲、教宗方濟各（Pope Francis）、梅琳達·蓋茲（Melinda Gates）、亞馬遜（Amazon）創始人傑佛瑞·貝佐斯（Jeff Bezos）；而中華民國（台灣）的蔡英文總統，則是名列榜單第八名，比美國資深參議員麥肯（John McCain）、德國總理梅克爾和美國籃球明星詹姆斯（LeBron James）的排名還高。

教宗方濟各名列榜單中第3名。（圖/美聯社）

名列第四的梅琳達·蓋茲（圖中央），先前與丈夫比爾蓋茲（圖左）共同獲得美國前總統歐巴馬（圖右）頒發勳章。（圖/美聯社）

整體50人名單中，政治人物並不是最重要的主體，商業、藝文與體育界的名人上榜機率更多。其中商業界名人包含特斯拉（Tesla）創始人馬斯克（Elon Musk）、聯準會主席葉倫（Janet Yellen）、海爾集團總裁張瑞敏和超微半導體（AMD）總裁蘇姿豐博士等；藝文界則有歌手夏奇拉（Shakira）、大陸《財新》雜誌總編輯胡舒立、加拿大著名女記者薩曼莎·比（Samantha Bee）等人。

全球前十大影響力領袖榜單：

一、芝加哥小熊隊總經理西奧·艾普斯坦

二、阿里巴巴集團主席馬雲

三、羅馬教宗方濟各

四、首富之妻梅琳達·蓋茲

五、亞馬遜創辦人貝佐斯

六、非裔編劇艾娃·杜韋奈（Ava DuVernay）

七、新任美國國安顧問麥馬斯特將軍（H.R. McMaster）

八、中華民國（台灣）總統蔡英文

九、資深聯邦參議員麥肯

十、德國總理梅克爾

(中時電子報)