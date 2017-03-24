林書豪3節13分 籃網拉開領先差距

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美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天傷癒復出，主場先發迎戰鳳凰城太陽隊，前3節貢獻13分5助攻3籃板，籃網以84比65拉開領先差距。

林書豪次節猛攻11分，助球隊在上半場站上領先，第3節剩下4分25秒，靠一個上籃再添2分，前3節攻下13分，送出5次助攻，抓下3個籃板。

籃網首節落後10分，次節在林書豪強攻11分帶領下超前比分，下半場籃網在第3節拉出32比15攻勢，以84比65領先太陽。1060324

(中央社)