台灣抗IS提供人道救助 美國務院感謝

國務院代理發言人唐納今天說，美國所組成的抗伊斯蘭國（IS）全球聯盟中，不論成員大小或扮演何種角色，美國感謝大家的付出，當然也感謝台灣的貢獻。

唐納（Mark Toner）下午在新聞簡報會上回答中央社記者提問時，做上述表示。

基於美台間的非官方關係，美方與台灣官員間的往來多保持低調，而美國總統川普上任後，首度召開全球抗IS聯盟部長級全體會議，中華民國駐美代表高碩泰昨天不但受邀出席，進入國務院與會，美方也安排他與其他67個成員代表和國務卿提勒森同台合照，美國公開邀請台灣官員亮相、參與在官署內主辦的活動，過去少見。

在下午的簡報會上，中央社記者提問「台灣的代表昨天也在（國務院）這棟大樓裡參與聯盟會議」時，唐納更點頭確認；對台灣承諾的人道援助，他則說，美國當然感謝這樣的貢獻，就像感謝所有聯盟成員的付出一樣。

他還說，很重要的一點且必須強調的是，不論成員大小、在這聯盟中或這些夥伴扮演何種角色，美國都感謝大家的付出；而召開這樣的會議要釋出的訊息就是，美國認為，所有聯盟成員都需要付出更多，以達成擊敗IS的目標。

他也提到，在人道救助、重建與穩定當地局勢及掃雷上，今年需聯盟成員提供敘利亞及伊拉克20億美元的資金，美國要呼籲聯盟成員「儘速履行承諾」。

總統蔡英文日前出席台北市美國商會謝年飯活動時表示，台灣在抗IS全球聯盟上，將支持在伊拉克及敘利亞的人道救助作為，並承諾提供支持國際掃雷資源；她還說，台灣已於今年1月捐助設立行動醫院，協助伊拉克的重建工作。

全球抗IS聯盟會議昨天召開期間，英國倫敦傳出攻擊事件，唐納也證實，美國公民在倫敦的攻擊中有一人不幸喪生、一人受傷。

他強調，這顯示召開這一全球抗IS會議、徹底擊敗野蠻的IS並確保這一恐怖組織不會以任何形式起死回生的重要，消滅IS是川普政府的首要任務。1030324

(中央社)