倫敦攻擊案凶嫌鄰居：他是個好人

昨天在英國國會大廈附近撞倒行人和刺死1名警員的凶嫌，身份經警方證實是有前科的英國公民馬樹德（Khalid Masood）。不過，他過去的鄰居則說：「他是個好人」。

法新社報導，據稱馬樹德擁有「眾多化名」，倫敦都會區警察局指出，他犯罪前科累累，但無一是與恐怖主義有關的罪行。

馬樹德1964年耶誕節在英格蘭東南部肯特郡出生，之後一直住在西密德蘭郡，攻擊發生後警方已在當地進行多次搜索，區域內的大城市伯明罕（Birmingham）的公共建築也戒備森嚴。

警方證實，馬樹德為英國公民。

警方指出，從1983年到2003年約20年期間，馬樹德累積各式各樣攻擊前科：人身重傷害、持有攻擊性武器、違反公共秩序罪等等。

但警方稱他從未被判過任何與恐怖主義有關的罪名，也「不是任何反恐調查的相關對象。」

且以他52歲的年紀，時事評論家認為相當不尋常，因為多數犯下類似攻擊案的伊斯蘭極端份子都遠比他年輕許多。

但儘管警方稱馬樹德是單獨犯案，伊斯蘭國（IS）團體宣稱他是其「戰士」中的1員，他的行動是為了回應IS號召，鎖定與IS聖戰士在伊拉克與敘利亞作戰的國家。

他的前鄰居羅米克（Iwona Romek）則告訴「伯明罕郵報」（Birmingham Mail）：「他是個好人，我常看到他在整理他的花園。」

她說：「他有老婆，是名年輕的亞洲女性與1個已經在上學的小孩。」其他媒體則報導馬樹德是3個孩子的父親。（譯者：中央社許湘欣）1060324

(中央社)