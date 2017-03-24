護家盟：背後有操控的手持刀砍向反同婚

同婚釋憲辯論今登場，挺同、反同一早均動員到司法院前，關鍵時刻高喊不同訴求。護家盟召開記者會質疑，釋憲議題設定預設立場且愉悅大法官權限，每個人都可以表達立場與意見，但大法官應本專業，不應創造或引導法律。

護家盟秘書長張守一表示，釋憲已預設立場，不想說「玩假的」，但當中有太多權謀，失去公正公平，這次釋憲方向對國家人民是重要議題，強調大法官今天針對違憲審查權限為「核對」，不應「同意」或「允許」另立專法。

「背後有雙操控的手，持刀砍向反同婚人民，希望有大法官掙脫成為英雄。」他也說，司法院公布6名鑑定人，竟無人與護家盟立場一致，有2人主張違憲、修民法，另有4人贊同專法，但均配合司法院提綱，呼籲大法官明鑑。

護家盟進一步指出，釋憲聲請人祈家威聲請釋憲，要旨為「不給予同性結婚登記是違憲的」，但如今釋憲題綱設定卻是「民法第4篇親屬第2章婚姻規定是否容許同性別二人結婚」，兩者是「風馬牛不相干」的兩個議題。

「同性婚姻並不是世界潮流，行政院長林全的說法違背事實。」護家盟指出，目前多個國家已反悔或翻案，同婚釋憲圍繞婚姻定義與登記依據上，無法迴避民法議題，只要釋憲內容涉及婚姻定義，則立法院修法必須受到約束。

(中時)