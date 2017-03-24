不再免費「高級版」推特首次收訂閱費

推特標誌。(圖/Shutterstock)

川普自從美大選期間就喜歡在推特發文，經常有驚人之語。這則川普的推文：「寫假新聞的媒體(失敗的New York Times、NBC、CNN)，不是我的敵人，是美國人民的敵人，簡直有病！」，之後這則被刪除了。(圖/Twitter@Donald Trump)

深受大家喜愛的社交媒體「推特」(Twitter)，自從美國總統大選期間，川普經常習慣在上面發驚人之語後，不只美國人愛用，全球其他地區的民眾，包括台灣在內，都有越來越多人習慣用推特，進行社群交流。

據《路透社》(Reuters)報導，推特打算結束長達11年免費使用的機制，考慮建立一個「高級版」，供專業人士使用，大幅提高首次向「高級版」用戶，收取訂閱費的可能性。

就像大部分的社交媒體一樣，推特11年前建立時，藉著收取廣告費用，提供用戶免費使用的服務，以吸引更多全球人口，建立廣大客戶群。但是推特又不像全球用戶比它更多的頭號競爭對手臉書(Facebook)，能夠吸引這麼多的廣告收入，來維持收益，讓用戶繼續免費使用。

即使推特的頭號大粉絲是赫赫有名的美國總統川普(Donald Trump)，以及其他名人也都很愛推特，讓全球人口還是持續關注、愛用推特。但是它的發言人Brielle Villablanca周四(23日)表示，推特仍在進行調查，評估用戶對於新的、強化版Tweetdeck是否感興趣。這是現有可以幫助使用者瀏覽網路的工具，目前還在收集使用經驗的回饋意見，提供我們更好的投資決策，我們正在研發各種方法，讓強化版Tweetdeck對專業人士更有價值、更好用。

這個「高級版」推特將包括各種強大工具，讓行銷、新聞及各種專業人士，可以更快掌握全球訊息脈動。預計完成評估後，推特將向這群用戶收取訂閱費。但是目前，推特並沒有考慮向所有使用者都收取費用。

(中時電子報)