北京房價高 陸銀監會前副主席嘆買不起
中國大陸官方為防止房市過熱，各地紛祭號稱「史上最嚴」的調控政策。但中國銀行業監督管理委員會前副主席蔡鄂生卻說，「控也好，不控也好，反正北京房子我都買不起。」
中新社報導，蔡鄂生23日出席在海南省瓊海市博鰲鎮舉行的博鰲亞洲論壇2017年年會，談及中國大陸房市現況，作上述表示。
今年3月以來，中國大陸有近20個城市加入房市「調控大軍」。北京、上海等地限購限貸措施號稱達「史上最嚴」，廣州、石家莊等地連夜推出新政，更有一些城市短短幾天內連續多次調控、不斷加碼。
據統計，2016年9月以來，中國大陸已有超過35個城市祭出110多次緊縮房市的調控措施。光是雞年春節後，就有超過22個城市推出針對購屋的新規新政。
但蔡鄂生表示，房地產調控不能實行「強壓強控」，因為中國大陸的房市已經很複雜，不能單純從企業角度來看，而要從整個機制視之。
面對高不可攀的房價，博鰲論壇與會者看法不一。北京清華大學校長邱勇說，房子在生活中的確很重要，但「一個人的一生還應該有更多更重要的追求」。
也有人笑而不語。面對「北京房價為什麼愈來愈高」的提問，中國國際金融股份有限公司前總裁朱雲來只擺了擺手。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。