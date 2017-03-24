北京房價高 陸銀監會前副主席嘆買不起

我要評比

中國大陸官方為防止房市過熱，各地紛祭號稱「史上最嚴」的調控政策。但中國銀行業監督管理委員會前副主席蔡鄂生卻說，「控也好，不控也好，反正北京房子我都買不起。」

中新社報導，蔡鄂生23日出席在海南省瓊海市博鰲鎮舉行的博鰲亞洲論壇2017年年會，談及中國大陸房市現況，作上述表示。

今年3月以來，中國大陸有近20個城市加入房市「調控大軍」。北京、上海等地限購限貸措施號稱達「史上最嚴」，廣州、石家莊等地連夜推出新政，更有一些城市短短幾天內連續多次調控、不斷加碼。

據統計，2016年9月以來，中國大陸已有超過35個城市祭出110多次緊縮房市的調控措施。光是雞年春節後，就有超過22個城市推出針對購屋的新規新政。

但蔡鄂生表示，房地產調控不能實行「強壓強控」，因為中國大陸的房市已經很複雜，不能單純從企業角度來看，而要從整個機制視之。

面對高不可攀的房價，博鰲論壇與會者看法不一。北京清華大學校長邱勇說，房子在生活中的確很重要，但「一個人的一生還應該有更多更重要的追求」。

也有人笑而不語。面對「北京房價為什麼愈來愈高」的提問，中國國際金融股份有限公司前總裁朱雲來只擺了擺手。1060324

(中央社)