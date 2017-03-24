前瞻計畫軌道建設 林全：已助新北3段
行政院長林全今天表示，新北市有好幾個軌道建設，三環三線這次幫助3段，但每個地方政府都提很多軌道建設，不可能全接受，應要有選擇。
行政院昨天公布前瞻基礎建設計畫，新北市部分，已核定包括新台幣502億元的三鶯線，淡海輕軌153億元與新北安坑輕軌166億元。新北市政府發言人張其強說，新北市希望延伸或擴充後續建設都沒納入，新北市不滿意，感到失望。
林全上午在立法院受訪表示，新北市有好幾個軌道建設，不是沒納入。
他說，三環三線這次幫助3段，其中2段是只有開工沒動工，延宕下去也不是辦法，核定很早，卻始終沒開始，協助加速進行。
林全表示，還有一段雖已開工，但還有品質爭議，希望交通部協助了解。
媒體問是否有「捷運迷思」？林全表示，地方政府捷運計畫多，考量捷運主要功能還是要紓解平面道路壅擠與空污等問題，捷運要施作須有一定交通需求量，以維持未來營運可行性。
他說，捷運網形成前，運量不夠大，經營會出現虧損，以過去台北市與高雄市的例子，一旦捷運路網形成一定功能後，營運量能維持平衡就算成功，能解決平面道路擁擠，對社會絕對正面。
林全表示，有人認為太少、有人認為太多，就留給專家討論。1060324
(中央社)
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