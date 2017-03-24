布袋高跟鞋教堂光雕展 串聯浪漫造景

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雲嘉南濱海國家風景區管理處即日起在嘉義縣布袋高跟鞋教堂進行巴洛克光雕展，以「仙履奇園」為主題，融入「灰姑娘、仙履奇緣」童話故事場景。（雲管處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月24日

雲嘉南濱海國家風景區管理處即日起在嘉義縣布袋高跟鞋教堂進行巴洛克光雕展，透過建築、燈光視覺效果，串聯浪漫光雕造景。（雲管處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月24日

雲嘉南濱海國家風景區管理處即日起在嘉義縣布袋高跟鞋教堂進行巴洛克光雕展，以「仙履奇園」為主題，融入「灰姑娘、仙履奇緣」童話故事。（雲管處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月24日

雲嘉南濱海國家風景區管理處即日起在嘉義縣布袋高跟鞋教堂進行巴洛克光雕展，透過建築、燈光視覺效果，串聯浪漫光雕造景，引人入勝。

雲嘉南濱海國家風景區管理處今天表示，打造布袋高跟鞋教堂，成功吸引人潮，管理處陸續在園區擴建咖啡杯、鑽戒、馬車、耳機、萬花筒等各式各樣大型裝置藝術，讓園區越來越漂亮、浪漫。

雲管處指出，為延長遊客夜間停留高跟鞋教堂園區時間，自即日起至5月7日每天晚上6時到9時，進行巴洛克光雕展活動，期間安排嘉義築風陶笛樂團、閎音藝術文教樂團於清明節4天連假在現場接力演出。

雲管處長徐振能表示，高跟鞋教堂巴洛克光雕展，讓遊客可以感受到全新浪漫海景公園，遊客白天可與各式各樣大型裝置藝術合影留念，黃昏欣賞濱海迷人夕陽，晚上當巴洛克光雕亮起時，遊客則變身為「仙履奇緣」童話故事中主角。

徐振能指出，高跟鞋教堂巴洛克光雕展，以「仙履奇園」為主題，集建築、雕刻、美術、繪畫、燈光為一體的視覺藝術理念，融入「灰姑娘、仙履奇緣」童話故事，讓男女遊客進入戲劇情境，化身灰姑娘與王子角色，串聯浪漫光雕造景，引人入勝。1060324

(中央社)