牟華瑋主持貿協中東拓展團洽談會開幕式
由外貿協會籌組的「2017年中東主力市場拓展團」貿易洽談會21日在科威特喜來登飯店舉行開幕剪綵儀式，新任駐科威特代表牟華瑋等人主持開幕式。
其他共同主持開幕式的還有科威特商工總會助理秘書長Emad A. Al-Zaid及科威特計畫暨發展部部長辦公室顧問Faris F. Al-Obaid。
牟華瑋並陪同貴賓參觀台灣各廠商展示區，聽取參展廠商對品牌產品介紹。
牟華瑋也向與會人士說明科威特購買力強，鼓勵台灣廠商積極開拓科威特市場商機。
牟華瑋在會場接受科威特時報等媒體專訪。他表示，中華民國與科威特貿易往來密切，每年均籌組貿訪團到科威特拓展貿易，未來將持續協助兩國發展商業合作關係，以增進彼此互惠互利的商機。牟華瑋隨後並與貴賓及台灣所有參展廠商合影留念。1060324
(中央社)
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