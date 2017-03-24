雨神好威！大陸氣象局竟關注蕭敬騰「給名分了」
「老蕭」蕭敬騰擁「雨神」封號，他所到之處，就會出現下雨巧合，近期蕭敬騰領軍「獅子合唱團」參加大陸湖南衛視音樂節目《歌手》參賽，大展精湛唱功，演出博得滿堂彩，不過當地卻因接連下雨，蕭敬騰還因此被點名淘汰，而近日大陸氣象局官方微博，竟也關注「雨神」蕭敬騰微博，引發熱議。
大陸氣象局微博關注老蕭昨（23日）突引發關注，對此，大陸氣象局也發文：「#氣象局關注蕭敬騰#關注老蕭有段時間了，沒想到在3月23日2017世界氣象日的今天，被可愛的網民朋友火熱討論！沒別的，就是喜歡！願風調雨順！」蕭敬騰也表示：「榮幸之外~能說什麼」。
消息一出在網路上引發熱烈討論，甚至「中國氣象局關注了蕭敬騰」還登上微博熱搜榜，還有人調侃氣象局「官方終於承認與神地位，給名分了！！」、「下次播報天氣前參考一下老蕭行程備註個別地區可能有雨」。
(中時電子報)
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