便利轉乘高鐵 台鐵微調列車時刻

為便利民眾轉乘高鐵，台鐵微幅調整列車時刻。（圖／張鎧乙攝）

為方便居住屏東地區民眾轉乘高鐵，台鐵局決定將15班自強號增停新左營站，並將2班原終點在高雄的自強號列車延長行駛至屏東站。調整後高鐵所有29班直達車，於新左營站轉乘台臺鐵時間均可於15分鐘以內完成。另外，六家、沙崙、集集支線與豐富站，也將微幅調整37班區間車時刻，以方便雙鐵鐵轉乘。

為了便利花東旅客自南港站轉乘高鐵至西部地區，除跨線列車、直達車、晨夜間無法轉乘高鐵之班次外，普悠瑪及太魯閣號全部增停南港站。另自4月27日起，南港－潮州間110次及133次普悠瑪號直達車，由現行假日行駛改為每日行駛。

本次時刻微調共計調整95班，影響5分鐘以上51班。相關列車車次、時刻，即日起請參閱臺鐵網站（網址：http://www.railway.gov.tw）及各車站公告。

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