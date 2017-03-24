同婚釋憲案 召開憲法法庭進行言詞辯論

挺同團體到場聲援。（趙雙傑攝）

反同團體表達立場。（趙雙傑攝）

同婚釋憲案召開憲法法庭進行言詞辯論。（趙雙傑攝）

備受矚目的同婚釋憲案，大法官今日上午9時召開憲法法庭進行言詞辯論，現場網路也同步直播。長期推動同性婚姻法制化的台灣同志運動先驅祈家威在2000年第一次提釋憲，被以不合聲請程序為由駁回，這次再提釋憲，現場祁家威表示希望透過釋憲，成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

(中時)