侯怡君揭罵利菁真相 「我才是被傷害至深的人」

侯怡君昨與網友一來一往回應。（圖／本報系資料照片、翻攝侯怡君臉書）

有網友貼出侯怡君回覆圖。（圖／翻攝臉書）

利菁與羅霈穎日前因為一雙紅鞋又撕破臉，雙方互槓。沒想到有媒體去問了侯怡君看法，她一句「人妖就是人妖」讓所有人都震驚不已，但侯怡君今（24日）在臉書道歉，可有網友貼出她的回覆，她先是暗示「別人」霸凌我？有天很快真相大白，更說自己才是「被傷害至深的人！」

侯怡君昨一句「人妖就是人妖」掀起利菁與羅霈穎互罵的另外大波瀾，隨後不少網友湧入臉書罵她、要求她向利菁道歉。有網友在臉書留言給侯怡君，表示言語霸凌其實足以讓人自殺，沒想到侯卻出面回應，表示「你說的沒錯，『霸凌者』會讓人受傷，還好我夠堅強，不然早就自殺了！」隨後又說時間到了、真相會大白，「就會知道誰霸凌我。」

對於網友質疑，侯怡君強調誰霸凌她？「很快會有答案」，更感謝網友來告知他們的想法，但她說自己不愛炒新聞也不愛鬥，直言「凡走過留下痕跡，事出必有因，真相到時候會大白。」不過侯怡君，也語出一段驚人表示，稱自己「才是被她傷害至深過的人，一直到現在我都忘不了她侮辱我的那些話，十多年了，我還在痛，很痛！」讓這段插曲似乎沒有終止的一天。

(中時電子報)