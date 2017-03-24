博鰲論壇年會 蕭萬長24日見張高麗

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博鰲亞洲論壇年會今天繼續議程，前副總統蕭萬長預定傍晚6時會見中國大陸國務院常務副總理張高麗。另外，宏達電董事長王雪紅將和大陸海協會長陳德銘同場討論虛擬實境議題。

博鰲亞洲論壇2017年年會23至26日在海南省瓊海市博鰲鎮舉行，主題為「直面全球化和自由貿易的未來」。

蕭萬長今年將再度以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分出席，預定24日下午抵達海南。

大陸方面出席今年博鰲論壇的最高層級官員則是中共中央政治局常委、中國大陸國務院排名第一的副總理張高麗。

蕭萬長今天傍晚6時將率領台灣企業家代表團與張高麗會面。「蕭張會」結束後，兩岸共同市場基金會董事長詹火生預定晚間7時舉行記者會，向媒體說明「蕭張會」情況，並回答媒體提問。

另外，今天下午5時登場的「2016：虛擬現實元年」分論壇，宏達電（HTC）董事長王雪紅與中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘將同場討論虛擬實境（VR）相關議題與技術應用。

此外，今天下午也將舉行「2017年亞洲經濟預測暨前瞻指數發布」。

2008年以來，蕭萬長多次率團出席博鰲論壇。他與中國大陸國家主席習近平以及國務院總理李克強分別在博鰲論壇年會上各見過2次面。1060324

(中央社)