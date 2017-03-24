91公尺臨空有多美？國家地理作品開展

一群詹姆斯火烈鳥在位於安地斯山脈振翅起飛，這座泉源湖面被藻類染紅。（國家地理雜誌提供）

91公尺高度可以看到什麼？台北信義新天地A9的9樓，即日起至4月5日舉辦「91公尺臨空美感影像展」，展出《國家地理》雜誌空拍攝影大師喬治．史坦梅茲（George Steinmetz）的作品，史坦梅茲使用「動力飛行傘」拍出獨樹一格的空拍照，榮獲世界新聞攝影比賽等多項獎項，主要以沙漠跟旱地為主，共展出來自19個國家的50幅作品，詳情請見官網www.natgeomedia.com。

(中時)