孫岳澤夫妻倒債上百億 7人訊後請回
快取寶負責人孫岳澤涉嫌非法吸金倒債上百億，10餘名投資人到按鈴控告孫岳澤及李欣潔夫妻等6人涉嫌偽造有價證券、詐欺罪，檢調昨天傳喚快取寶董事長翁依晨、萱萱公司董事長曾國華等7人，連夜偵訊後，今天凌晨全部請回。
10餘名投資人昨天下午到嘉義地檢署按鈴控告孫岳澤、李欣潔夫妻及孫母、分別擔任萱萱國際股份有限公司董事長曾國華、富利安股份有限公司董事黃姓男子、張姓男子共6人，他們指控，這6人是同夥串謀非法吸金，至少14年來欺騙他們投資數十億元，如今血本無歸。
昨天檢察官曹合一指揮嘉義市調查站、調查局南機站搜索嘉義市快取寶門市部、孫岳澤夫妻住處、曾國華住處共3處地點，以及快取寶董事長翁依晨的台中市住處、台北市快取寶總公司等2處，共6處地點，查扣相關之帳冊1批、以及珠寶金飾、名牌包及服飾等財物。
檢調同時以嫌疑人身分傳喚翁依晨、曾國華及5證人等共約7人，連夜偵訊後，7人全部請回。據部分投資人透露，孫岳澤倒債波及不少黨政商圈聞人，財力雄厚建商、民代或民代幕後的金主都「受重傷」，孫岳澤的安全也堪慮。
(中時)
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