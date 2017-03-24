蕭敬騰獲封雨神 連大陸氣象局也關注
歌手蕭敬騰近年在中國大陸巡演屢屢碰上雨天，獲封「雨神」。中國氣象局昨天在微博坦承「關注老蕭（蕭敬騰）有段時間了」，被網民調侃「關注老蕭行程有助於提高預報準確率」。
新浪娛樂報導，中國氣象局23日在官方微博發文並標籤蕭敬騰說：「關注老蕭有段時間了，沒想到在3月23日 #2017世界氣象日# 的今天，被可愛的網民朋友火熱討論！沒別的，就是喜歡！願風調雨順！」
武漢晨報報導，被封為「雨神」的蕭敬騰在中國大陸各地出席活動遇雨的機率達83.3%。但中國氣象局官網「中國天氣網」的編輯統計發現，蕭敬騰其實「沒那麼神」。
中國天氣網從蕭敬騰2012年所有場次演唱會，加上他2013年公開行蹤的所有微博，彙整出蕭敬騰2012年1月至2013年7月共43天行程，其中26天有下雨，占總數60.4%，沒有83.3%那麼誇張。
不過，蕭敬騰出席活動仍很會「挑日子」，例如2016年7月21日在北京開演唱會，就遇上當地難得一見的暴雨，打響「雨神」之名。今年他在北京趕上的3場雨裡，又有2場是大雨，想不引起關注都難。
對於蕭敬騰獲中國氣象局認證為「雨神」，有中國大陸網民開玩笑說：「官方終於承認雨神地位，給名分了。」還有人表示，中國氣象局「關注老蕭行程有助於提高預報準確率」。1060324
(中央社)
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