空氣品質差 前鎮紅色警示

環保署空氣品質監測網今天指出，早上嘉義、台南、高雄及屏東地區多個測站空氣品質指標呈橘色提醒，對敏感族群不健康，前鎮則達紅色警示，對所有族群不健康，民眾宜減少在戶外活動。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網上午9時觀測資料，嘉義、善化、安南、台南、屏東，及高雄橋頭、鳳山、大寮、楠梓、仁武等多個測站空氣品質指標（AQI）呈現橘色提醒，前鎮則達紅色警示。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060324

(中央社)