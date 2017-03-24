國土賤賣疑雲 安倍：我和妻子不曾捐錢

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日本首相安倍晉三今天表示，他與妻子安倍昭惠都不曾捐款給私立學校法人森友學園理事長籠池泰典。

安倍在妻子捲入國有土地賤賣給森友學園建校的政治醜聞後，支持率每況愈下。

路透社報導，籠池泰典昨天表示，安倍昭惠曾代表丈夫給他一個內裝100萬日圓（約新台幣27.6萬元）的信封。

安倍昭惠昨晚在個人臉書（Facebook）網頁上也否認捐款，不過日本最大在野黨已要求她在國會宣誓作證。（譯者：中央社盧映孜）1060324

(中央社)