台灣警察心最美 自由行陸女留回味

2名中國大陸浙江女子結伴到澎湖縣自由行，租用的電動機車半途沒電，所幸澎湖縣政府警察局白沙分局西嶼分駐所警員解危，2名中國大陸女子盛讚澎湖風景好，台灣的警察更好。

高姓及周姓女子日前相偕到澎湖自助旅行，在馬公租借電動機車後，一路瀏覽到西嶼，沒想到電動機車沒電失去動力，只好用推的，加上首次到澎湖，人生地不熟，所幸碰上警員路過解圍。

警員先將2名大陸女子安置在西嶼分駐所休息，以電話連絡商家更換電池，讓她們得以後續旅程，陸女對台灣警察熱忱服務深表謝意，盛讚澎湖美麗風景，在旅途中見識到台灣看不見的美，希望未來還有機會再造訪。

特別的是高姓女子在澎湖自由行期間適逢生日，警員還自掏腰包買生日蛋糕，讓高姓女子受寵若驚，既感恩又感謝，這趟澎湖自由行留下難忘回味。1060324

(中央社)