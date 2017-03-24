美軍：不承認東海ADIZ 作法照舊
中國大陸官方昨天警告1架美國轟炸機非法闖入陸方的東海防空識別區，並要求美國應尊重大陸的防空識別區（ADIZ）後，美國國防部今天予以駁斥，稱會繼續在該區域執行飛行任務。
路透社報導，中國大陸於2013年在東海畫設要求飛機需向陸方當局通報自身以供識別的防空識別區，但美國與日本都不予承認。
美國有線電視新聞網（CNN）引述美國太平洋空軍（PACAF）指稱，1架B-1轟炸機19日在南韓附近飛行，機上飛行員回應陸方空中交通管制人員，稱他們是在國際空域執行例行任務。飛機並未偏離航道。
美國國防部發言人羅斯（Gary Ross）中校表示，美國視陸方2013年畫設的東海防空識別區為「單方改變現狀..導致區域緊張升高，並增加計算錯誤、對峙與事故風險。」
羅斯表示，美軍不會改變現行作法，也不接受、不承認陸方的東海防空識別區。1060324
(中央社)
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