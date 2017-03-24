同婚釋憲 邱太三：多國漸進式立法

我要評比

同婚釋憲案，大法官今天開憲法法庭言詞辯論，法務部長邱太三表示，許多國家承認同婚前是採漸進式立法，先制定同性伴侶法，再視情況決定同性婚姻機制。

他說，承認同性婚姻伴侶的國家，多是循立法程序，依國情發展與社會文化等因素採適當保障，多國承認同婚前，採漸進式立法，不先更動婚姻定義，先制定同性伴侶法，再視發展決定同性婚姻機制。1060324

(中央社)